بايدن: هجوم محتمل خلال ساعات على مطار كابل

2021/08/28 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، إن القادة العسكريين أبلغوه بأن من المرجح جدا شن هجوم خلال ما بين الساعات الـ24 والـ36 المقبلة على مطار كابل.وذكر بايدن: “لا يزال […]

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