السيتي يقسو على أرسنال.. وليفربول يتقاسم النقاط مع تشلسي

2021/08/28 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشلسي لعب منقوصا من لاعب في الشوط الثاني

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