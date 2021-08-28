الإمارات تعلن فتح تأشيرات السياحة للمطعمين من جميع الدول بداية من 30 أغسطس

2021/08/28 | 22:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كوفيد-19، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، اعتبارًا من 30 أغسطس/ آب 2021.

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