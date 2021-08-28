الخارجية النيابية تنتقد مؤتمر 'قمة بغداد'.. جاء لدعم الكاظمي من اجل ولاية ثانية

2021/08/28 | 23:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت لجنة العلاقات الخارجية، السبت، فعاليات مؤتمر "قمة بغداد"، مبينة انها جائت لدعم الكاظمي من اجل ولاية ثانية.

وقال الموسوي في تصريح لـ NRT عربية، (28 آب 2021)، ان "تمثيل دول الجوار (تركيا، ايران، السعودية) كان ضعيفا، بسبب عدم دعوة الجارة سوريا".

واضاف مستغربا "متى سمعنا ان فرنسا من الدول المجاورة للعراق،" موضحا ان "الحركة كانت خارجية وليست داخلية وجائت لدعم الكاظمي من اجل ولاية ثانية."

واشار الموسوي، الى ان "المؤتمر ليس ابرازا للعضلات وانه سينسى بعد اسبوع لان غير مؤثر وسيكون حاله حال باقي المؤتمرات التي عقدت".

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