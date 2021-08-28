مفرزة عسكرية تعتقل ’إرهابياً’ وتضبط عشرات العبوات الناسفة في الأنبار

2021/08/28 | 23:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت خلية الإعلام الأمني، السبت، إن قوة عسكرية ألقت القبض على احد "الارهابيين" وضبطت عبوات ناسفة في محافظة الانبار

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وذكر بيان للخلية تلقى "ناس"، نسخة منه (28 آب 2021)، "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة - احد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على احد الارهابيين في قضاء الفلوجة بالانبار".

واضاف البيان أن "المفارز ذاتها وبالتعاون مع قوة برية اخرى من الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ تمكنت من ضبط ٣٥ عبوة على شكل جلكان سعة ١٥ لتر معبأة بمادة C4 في الرمادي بالقرب من جسر العواصل".

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