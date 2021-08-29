نائبة الرئيس تفشل في أداء مهامها - جاسم ألصفار

2021/08/29 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفار25-08-2021نشرت في المدى، بتاريخ 14 آب/ أغسطس مقال "قراءة في خطاب بايدن الى ألأمه" أشرت فيه الى أن الإدارة الأمريكية ستتعرض الى المسائلة، بسبب الخروج المذل من أفغانستان، بعد انتهاء العطلة الصيفية للكونجرس.



الا أنه، من المنطقي، أن لا تنتظر وسائل الاعلام حتى انعقاد جلسات الكونجرس، وباشرت بتوجيه النقد الحاد للإدارة الامريكية التي فشلت في إدارة ملف الانسحاب من أفغانستان.اهتمت ......





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