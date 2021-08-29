أزمة أفغانستان: بيانات الأحزاب الشيوعية - طلال الربيعي

2021/08/29 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي منذ بداية التطورات السريعة في أفغانستان وعودة طالبان إلى السلطة ، أصدرت الأحزاب الشيوعية والعمالية من جميع أنحاء العالم بيانات تتعلق بالوضع في البلاد.



تشير الغالبية العظمى من البيانات إلى الدور الكارثي للإمبريالية الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، والتدخل العسكري في عام 2001 ، فضلاً عن المسؤوليات الهائلة للحكومات الأمريكية والأوروبية لدعم صعود حركة طالبان في الثمانينيات ، والتي كانت أساسية في ......





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