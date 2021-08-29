2021/08/29 | 00:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بنجاح انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا ", ان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق وإلى دولة الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق ضمنهما خالص تهانيه بنجاح انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ,مشيدا بما أسفر عنه المؤتمر من نتائج مثمرة وبناءة ومتمنيا لهما موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار ".واضافت وكالة الانباء الكويتية ان , رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بعث ببرقيتي تهنئة مماثلتين"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولي العهد الكويتي يهنئ رئيسي الجمهورية والوزراء بنجاح انعقاد مؤتمر بغداد/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولي العهد الكويتي يهنئ رئيسي الجمهورية والوزراء بنجاح انعقاد مؤتمر بغداد/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).