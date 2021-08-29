امير الكويت يهنئ رئيسي الجمهورية والوزراء بنجاح انعقاد مؤتمر بغداد/موسع

2021/08/29 | 00:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بنجاح انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة .وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا " ان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى دولة الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق أعرب فيهما عن خالص تهانيه بنجاح انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة متمنيا أن يحقق المؤتمر أهدافه السامية والمرجوة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة ولتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل استقرار المنطقة وأمنها ولتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية وتبني الحوار البناء ".واشاد امير الكويت في برقيتي التهنئة , بالجهود الحثيثة التي بذلها العراق لعقد هذا المؤتمر وبحسن الإعداد والترتيب له راجيا لهما موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق الشقيق دوام الأمن والاستقرار وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي الشقيق من تقدم وازدها " ./انتهى2

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