ارتفاع حصيلة الضحايا في هجوم الضلوعية.. والحشد الشعبي يصدر بيانا

2021/08/29 | 00:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، بارتفاع حصيلة الضحايا في هجوم الضلوعية، فيما اصدر الحشد الشعبي بيانا بشأن التعرض.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (28 اب 2021)، "مقتل عنصرين من الاتحادية وسبعة جرحى حصيلة الضلوعية لتعرض داعش".

من جهتها قالت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان مقتضب اليوم السبت، ان "قوات الحشد الشعبي صدت تعرضا لعصابات داعش الارهابية في منطقة الضلوعية".

وكان مصدر أمني في صلاح الدين، أفاد باصابة 6 اشخاص من فوج طوارئ الضلوعية اثر تعرض "ارهابي" على اطراف المنطقة، فيما أشار الى ان الاشتباكات لا تزال مستمرة وان القوات الامنية دخلت حالة الانذار القصوى.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (28 اب 2021)، انه تم "استهداف سرية من افواج طوارئ الضلوعية التاسع، وبدأ الهجوم باستهداف احدى الكاميرات الحرارية بقناص، ومن ثم اندلعت المواجهات، مما أدى إلى اصابة 6 اشخاص".

وأضاف، ان "أهالي منطقة الجبور جميعهم متوجه إلى منطقة الصندوقية المحاذية لناحية العظيم التي تقع غربي المحافظة، حيث ان الفوج تابع لهم".

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