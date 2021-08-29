2021/08/29 | 00:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعزار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرقد الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد (عليهما السلام) في بغداد.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زارا مرقد الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد (عليهما السلام) في منطقة الكاظمية المقدسة.يشار الى ان الرئيس الفرنسي يزور بغداد حاليا بعد مشاركته في مؤتمر التعاون والشراكة الذي انطلق السبت بمشاركة 9 دول ومنظمات دولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي وماكرون يزوران مرقد الإمامين الكاظمين(عليهما السلام)) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي وماكرون يزوران مرقد الإمامين الكاظمين(عليهما السلام)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).