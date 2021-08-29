بالفيديو.. الكاظمي برفقة ماكرون في ضريح الإمام الكاظم (عليه السلام)

2021/08/29 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر بغداد اليوم مقطع فيديو يظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، في ضريح الإمام الكاظم (عليه السلام)، على هامش مشاركته في مؤتمر بغداد.

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