2021/08/29 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مني فريق يوفنتوس بهزيمة مفاجئة على أرضه أمام إمبولي الصاعد حديثاً 1-صفر، في أول مباراة للسيدة العجوزة في حقبة ما بعد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي شهدت اكتساح لاتسيو لسبيتسيا 6-1.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يسقط في أول مباراة بدون رونالدو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يسقط في أول مباراة بدون رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).