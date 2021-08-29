ريال مدريد يتغلب على ريال بيتيس ضمن مباريات الدوري الاسباني

2021/08/29 | 01:18 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق ريال مدريد فوزاً ثميناً على حساب نظيره ريال بيتيس، بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب "بينتو فيامارين"، ورفع ريال مدريد رصيده الى 7 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد بيتيس عند نقطتين في المركز الرابع عشر مؤقتاً.بداية الشوط الاول من المباراة كانت سريعة، حيث أهدر ريال مدريد هدف محقق بعد كرة عرضية من فينيسيوس وصلت الى بنزيما الذي سددها بجوار القائم بغرابة شديدة في الدقيقة "5"، وبعدها سدد ميليتاو كرة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عائدة من المدافع لكن الحارس تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة "10" سدد نبيل فقير كرة قوية من ضربة حرة مباشرة لكن كورتوا أبعدها بصعوبة، ثم سدد مونتويا كرة أرضية على حدود منطقة الجزاء لكنها بجانب القائم في الدقيقة "30"، أرسل كارفخال كرة عرضية خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس بيتيس أبعدها الى ركنية لم تستغل.وسدد إيسكو كرة أرضية قوية على حدود منطقة الجزاء لكنها بجوار القائم في الدقيقة "37"، وبعدها سدد لاعب بيتيس كرة قوية أبعدها كورتوا ثم شتتها الدفاع في الدقيقة "40"، لينتهي الشوط الأول 0-0.

وفي الشوط الثاني، سجل بنزيما هدف التقدم برأسية لكن الغي بداعي التسلل، بعد أرسل ميجيل كرة عرضية حولها فينيسيوس بعيداً عن المرمى في الدقيقة "54"، ثم سجل هدف هدف اول عن طريق داني كارفخال بعد كرة عرضية من بنزيما حولها كارفخال بتسديدة في الشباك في الدقيقة "61".وفي الدقيقة "64" أبعد ألابا كرة خطيرة عن مرماه، ثم خرج إيسكو وبيل ودخل أسينسيو وفاسكيز، ثم سدد رويبال كرة من خارج منطقة الجزاء لكن بين أحضان كورتوا، ثم أهدر أسينسيو فرصة هدف محقق بتسديدة أرضية بجوار المرمى في الدقيقة "72"، ثم خرج فينيسيوس ودخل بدلاً منه هازارد.

وخرج ميجيل بسبب الإصابة ودخل بدلاً منه رودريجو في الدقيقة "83"، وكاد هازارد أن يضيف هدف ثاني لصالح ريال مدريد لكن كرته تصدى لها الحارس بصعوبة في الدقيقة "90"، أنقذ كورتوا مرماه من هدف التعادل في الدقيقة "90+6"، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد 1-0.

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