فيديو: الكاظمي يصطحب ماكرون بجولة في شوارع بغداد

2021/08/29 | 01:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تجول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع مدينة الكاظمية في العاصمة بغداد، وزارا عدداً من المعالم التاريخية والدينية.

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