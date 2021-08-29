الكاظمي وماكرون يزوران ضريح الامامين الكاظمين عليهما السلام

2021/08/29 | 01:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ز ار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في وقت متأخر من ليلة السبت، ضريح الامامين موسى بن جعفر الكاظم ومحمد بن علي الجواد (عليهما السلام).وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي :" ان الكاظمي وماكرون التقيا بالقائمين على العتبة الكاظمية المقدسة، واجريا جولة في مكتبة العتبة"./ انتهى8

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