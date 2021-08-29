2021/08/29 | 01:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضريح الإمامين الكاظمين (عليهما السلام).

وقال مكتب رئيس الوزراء الإعلامي في بيان ان "الكاظمي وماكرون زارا، في وقت متأخر من مساء السبت، ضريح الإمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمد بن علي الجواد (عليهما السلام)".

والتقى الكاظمي وماكرون بـ "القائمين على العتبة الكاظمية المقدسة، فضلاً عن إجراء جولة في مكتبة العتبة".

لمشاهدة فيديو الزيارة اضغط هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل زيارة الكاظمي وماكرون الى ضريح الإمامين الكاظمين (عليهما السلام)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل زيارة الكاظمي وماكرون الى ضريح الإمامين الكاظمين (عليهما السلام)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).