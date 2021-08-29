رسالة مواساة بمناسبة رحيل رفيقنا العزيز خالد حسين سلطان - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2021/08/29 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق صبيحة اليوم المصادف الثامن والعشرين من آب رحل عن عالمنا المناضل الشيوعي والشخصية الإنسانية الفذة خالد حسين سلطان إثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ليشكل صدمة مؤلمة لعائلته ولنا جميعا ولكل رفاقه وأصدقائه ومحبيه، وليترك فراغا وحزنا كبيرين لكل من عرف هذا الإنسان.



يشكل رحيل المناضل الشيوعي خالد حسين سلطان خسارة كبيرة للحركة الشيوعية في العراق، إذ وقف بصلابة بالضد من نظام البعث الفاشي الذي اعت ......





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