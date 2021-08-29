2021/08/29 | 02:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر طبية للحرة، مساء السبت، إن عنصري أمن قتلا وجرح 7 آخرون في هجوم مسلح على نقطة للشرطة الاتحادية جنوب شرقي مطار الضلوعية في محافظة صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيلان وجرحى من الشرطة العراقية بهجوم في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيلان وجرحى من الشرطة العراقية بهجوم في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).