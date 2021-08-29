‏مع أشقائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا

2021/08/29 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تغريدة على حسابه في «تويتر» قال الكاظمي: ودّعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بكلّ الودّ والاعتزاز.



مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التي عكستها كلمات ضيوفنا الكرام خلال المؤتمر، محط تقدير العراق حكومةً وشعباً.

‏مع أشقائنا وشركائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا.

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