رئيس الجمهورية: سيادة بلدنا واستقراره ركن أساسيّ للمنظومة الإقليمية

2021/08/29 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

قال رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، إن سيادة بلدنا واستقراره ركن أساسيّ لمنظومة إقليمية ترتكز على الأمن المشترك والترابط الاقتصادي، لافتاً خلال استقباله الزعماء المشاركين في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، إلى أن العراق الذي كان لسنوات عنواناً للتنازع والصراعات، يجتمع فيه اليوم قادة المنطقة وممثلوها للتأكيد على دعم العراق واستقلاله وازدهاره.

واستقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، أمس السبت، في قصر بغداد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور البلاد للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات العراقية - الفرنسية المتينة وسبل تطويرها، فضلاً عن مناقشة التطورات على الساحتين العربية والدولية.

وقال صالح، في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون: إننا مسرورون باستقبال صديق العراق الرئيس ماكرون، وهي فرصة للتأكيد على تقديرنا لدعم فرنسا للشعب العراقي للتحرر من الاستبداد ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التحالف الدولي ضد داعش.

كما رحب رئيس الجمهورية بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عادا أن الزيارة مهمة ولها دلالات في دعم العراق، وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما وشائج وثيقة.

وعلى هامش المؤتمر أيضاً، استقبل رئيس الجمهورية نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقة بين البلدين الشقيقين.

واستقبل رئيس الجمهورية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية العميقة التي تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، وتم التطرق، خلال اللقاء، إلى تطورات الأوضاع الإقليمية.

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