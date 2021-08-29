صور: جولة الكاظمي وماكرون في الكاظمية

2021/08/29 | 02:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد منتصف ليل السبت على الأحد، ضريحي الإمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمد بن علي الجواد في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

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وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2021)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زارا، في وقت متأخر من مساء السبت، ضريح الإمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمد بن علي الجواد (عليهما السلام)".

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء والرئيس الفرنسي ألتقيا بالقائمين على العتبة الكاظمية المقدسة، فضلاً عن إجراء جولة في مكتبة العتبة".

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