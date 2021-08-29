عرض كتاب المستقبل للاشتراكية لفيدل كاسترو - نهاد ابو غوش

2021/08/29 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش من الصعب التفاعل مع هذا الكتاب، أو قراءته من دون التعرف على كوبا: البلد والتاريخ والدور الذي لعبته في نصف القرن الماضي، والنموذج الذي مثلته للعديد من حركات التحرر الوطني والبلدان المستقلة في العالم أجمع، والتعرف كذلك على شخصية فيدل كاسترو المناضل ورجل الدولة والإنسان، من حظنا كفلسطينيين أننا نعرف ذلك أكثر من غيرنا: نعرف كوبا كحليف ثابت ومبدئي لثورتنا وحقوقنا الوطنية، والبلد الذي وفر افضل فرص التعل ......





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