العراق: مئوية حكم مِن دون دولة

2021/08/29 | 02:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول ابن خلدون في مقدمته: "إن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قلّ أن تستحكم فيها دولة، والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء، وإن كلّ رأي منها وهوى عصبية تمانع دونها، فيكثر الانتفاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت."

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