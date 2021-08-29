ماكرون يصل إلى أربيل

2021/08/29 | 02:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واعوصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى أربيل بعد اختتام زيارته الى العاصمة بغداد.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل الى محافظة أربيل باقليم كردستان قادما من العاصمة بغداد.وأضاف، ان رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني أستقبل الرئيس الفرنسي في مطار اربيل الدولي.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل الى بغداد في ساعة متاخرة من ليلة اول امس الجمعة .وحضر ماكرون مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلق امس السبت بمشاركة 9 دول ومنظمات دولية .

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