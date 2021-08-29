إسرائيل تضرب مجمعا عسكريا لحماس ردا على إطلاق البالونات الحارقة

2021/08/29 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغار الجيش الإسرائلي، السبت، على مجمع عسكري لحماس قال إنه يستخدم للتدريبات ولإنتاج الأسلحة، وفق المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي.

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