خراسان...الجهاد الآسيوي إلى الواجهة

2021/08/29 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان ما سوف يكون، ومن تفاجأ بسرعة الاعتداء الإرهابي على مطار كابل خانته الذاكرة وأخطأ في تقديرالموقف

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