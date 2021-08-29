نمو تجارة الأفيون في أفغانستان يثير الشكوك حول تعهد طالبان

2021/08/29 | 04:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاث سنوات من تأسيسها للإمارة الأولى في أفغانستان، بلغ إنتاج البلاد من مخدر الأفيون الخام حوالي 4600 طن، ومع ما يحمله ذلك من عائدات مالية، يشكك مراقبون في تعهد طالبان الأخير، بعد سيطرتها على البلاد، في إنهائها لهذه التجارة.

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