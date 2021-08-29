الفلسفة والإلحاد: 1- جون بول سارتر - محمد الهلالي

2021/08/29 | 04:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الهلالي "تطرق سارتر (1905-1980) لمشكلة وجود الله في روايته "La nausée" (تُرجِمتْ إلى العربية تحت عنوان "الغثيان"، ترجمة سهيل إدريس، دار الآداب، 2004).



فبطل هذه الرواية يشرح "حالة الابتهاج الفظيع التي انكشفت له فيها ماهية الوجود"، فهذا البطل يرى "أن كل الموجودات لا تأتي من لا-مكان، ولا تذهب إلى لا-مكان، توجد فجأة، ثم لا تعود lوجودة فجأة"(الغثيان، 168).



حاول الفلاسفة، طيلة خمس, وعشرين قرنا على الأقل، فه ......





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