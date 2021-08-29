ماكرون يدعو إلى إقامة

2021/08/29 | 05:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده وبريطانيا ستحضان الأمم المتحدة، الاثنين، على العمل من أجل إقامة "منطقة آمنة" في العاصمة الأفغانية كابول لحماية العمليات الإنسانية.

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