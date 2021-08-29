ثاني تحذير أميركي خلال ساعات من هجوم محتمل في مطار كابل

2021/08/29 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الولايات المتحدة، السبت، من "تهديد محدد وموثوق" قرب مطار كابل، حاضة مواطنيها على مغادرة المنطقة، بعد أيام على هجوم دموي استهدف المطار.

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