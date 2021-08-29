بينت في البيت الأبيض: لتجسير الفجوة الأصعب في التوقيت الأسوأ 

2021/08/29 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن ليخطر ببال نفتالي بينت وهو يستقل طائرته إلى واشنطن لإجراء أول لقاء رئاسي له، أن "القيامة ستقوم صبيحة اليوم التالي"، وأن واشنطن ليس لديها من تحدثه أو ما تتحدث به، سوى إتمام سحب قواتها تحت نار العمليات الانتحارية والأحزمة الناسفة...اللقاء الذي وصفته هآرتس قبل تفجيري بوابات مطار كابل، بـ"التاريخي" وإن كان ليس "مهماً" بالضرورة، فقد أهميته وتاريخيته على حد سواء...فجأة من دون حساب أو احتساب، تندفع هواجس إسرائيل خطوة للوراء، ويصبح اللقاء مع عاشر رئيس حكومة إسرائيلية يجريه بايدن، مناسبة ثقيلة، تَ

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