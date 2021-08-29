تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على الحكم

2021/08/29 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والخاصة أن انتهاكات حقوق الإنسان تصاعدت في أفغانستان منذ أن سيطر مقاتلو طالبان على البلاد، وفقا لموقع "صوت أميركا".

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