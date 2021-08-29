مهنئا بنجاح قمة بغداد.. بايدن: ملتزمون بتعزيز علاقاتنا الثنائية مع ⁧‫العراق‬⁩ بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي

2021/08/29 | 07:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن العراق على نجاح قمة بغداد للتعاون والشراكة.ونقل بيان للبيت الابيض عن بايدن قوله : أهنئ حكومة ⁧‫العراق‬⁩ على استضافتها قمة إقليمية ناجحة ونسعى لتخفيف التوترات بين الدول المجاورة.واضاف بايدن: سنواصل الوقوف إلى جانب ⁧‫العراق‬⁩ والعمل من أجل استقرار أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.وتابع : عندما اجتمعنا أنا ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المكتب البيضاوي الشهر الماضي، ناقشنا دور العراق المهم في المنطقة والجهود الكبيرة التي تقودها حكومة العراق، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان، لتحسين وتعزيز العلاقات بين العراق وجيرانها.وقال : يجب أن تكون الدبلوماسية الأداة الأولى لسياستنا الخارجية، ونحن ممتنون لوجود شركاء يشاركوننا هذه الرؤية.واضاف : نحن ملتزمون بتعزيز علاقاتنا الثنائية مع ⁧‫العراق‬⁩ بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي./انتهى3

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