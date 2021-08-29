شاهد هفوة وزير خارجية إيران.. ومسؤولون عراقيون يسخرون

2021/08/29 | 07:26 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تهدأ حسابات العراقيين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية من تداول فيديو لهفوة ارتكبها وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان.

فإلى جانب مخالفته للبروتوكول، خلال التقاط الصورة الجماعية للمشاركين في قمة بغداد أمس السبت، قال الوزير الجديد إن حجم التبادل التجاري بين العراق وايران وصل إلى 300 مليار دولار.

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رقم أثار استهجان وزراء ومسؤولين عراقيين، التقطتهم عدسات الكاميرا خلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

فعاد عبداللهيان، ليصحح كلامه، قائلا إن التبادل بين البلدين بلغ 13 مليار دولار.

غير أن عدسات المصورين التقطت حركة لأحد أعضاء الوفد العراقي، وقد بدا وكأنهيشير بعلامة الجنون.

وقد انتشر هذا المقطع كالنار في الهشيم بين العديد من العراقيين على تويتر وفيسبوك، من ضمن حملة انتقدت سلوك الوزير الإيراني، الذي وصف بالمحرج أكثر من محطة خلال القمة المذكورة.

يذكر أن "مكافحة الإرهاب" والتطورات في أفغانستان طغت على أعمال المؤتمر الإقليمي الذي عقد أمس في العاصمة العراقية.

فقد جاء المؤتمر على وقع بروز تنظيم داعش، الذي تمّ دحره في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2018، على الساحة في أفغانستان مع انسحاب القوات الأجنبية.

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