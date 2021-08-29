مانشستر يسقط بامتحان غياب رونالدو

2021/08/29 | 08:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان يوفنتوس قد تعادل في المباراة الأولى مع أودينيزي بهدفين لمثلهما خارج الديار.

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