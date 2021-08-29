أكسيوس: بينيت تعهد بعدم الانتقاد العلني للاتفاق النووي الإيراني

2021/08/29 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين أميركيا مطلعان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تعهد خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعدم انتقاد الاتفاق النووي الإيراني علنا.

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