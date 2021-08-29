حديقة مخفية في اسبانيا تساعدك على توثيق سحر ساحل كوستا ديل سول الرائع

2021/08/29 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يتعلق الأمر بالعطلات على الشاطئ، كانت كوستا ديل سول في إسبانيا وجهة أوروبا المفضلة لعقود.ولكن، إذا كنت تبحث عن سحر الساحل بعيدًا عن الشواطئ، فإن قرية ميخاس هي مكان جيد للبدء.تقع القرية على منحدر التل، وتحتوي على حديقة مخفية يمكن أن تساعدك على التقاط سحر المنطقة من خلال تقنية "ماجوليكا"، والتي تتضمن الرسم اليدوي للبطاقات البريدية على السيراميك.

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