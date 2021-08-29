2021/08/29 | 08:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، تمكنت الشرطة من القبض على إرهابيين في نينوى والقبض على قاتل في بغداد.

والقت مفارز شرطة نينوى القبض على ارهابيين عملوا في «المعسكرات العامة وفرقة الفرقان وديوان الجند» بالمحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه عن «تمكن قوة مشتركة من مديرية شرطة زمار التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى والفوج الثالث اللواء ٧٣ التابع لقيادة الفرقة الخامسة عشر جيش عراقي وبناء على مذكرات قبض صادرة عن القضاء ومن خلال تعاون المواطنين، من القاء القبض على (اربعة) عناصر من عصابات داعش الارهابية».



وأضافت «هم كل من الداعشي (ص خ ا ع) والداعشي (ي س ا خ) واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى (المعسكرات العامة) والداعشي (ع خ س ح) والداعشي (ا م ا ع) واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى (فرقة الفرقان وديوان الجند) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل».

واشارت الى انه «تم القبض عليهم في ناحية (زمار) شمال غرب مدينة الموصل».



إلى ذلك، تمكنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، من القاء القبض على قاتل المرحومة (نورزان) وهو شقيقها بسبب مشاكل عائلية.



وأشار بيان إلى أن المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع إثنين من اولاد عمها مازال البحث جار عنهما بعد أن توصلت القوات الأمنية الى معرفة هويتهما، مشيرا الى ان الجاني اعترف بجريمته وقتل شقيقته، واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود .. القبض على ارهابيين عملوا بنينوى وعلى قاتل نورزان في بغداد) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود .. القبض على ارهابيين عملوا بنينوى وعلى قاتل نورزان في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).