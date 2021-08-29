الكويت تعلن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب الحدود مع العراق

2021/08/29 | 08:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الكويتي، سقوط صاروخ

كاتيوشا قرب الحدود الدولية المشتركة

مع العراق، من دون تسجيل أية أضرار،

مؤكدا أن المنطقة الشمالية آمنة.

وقال الجيش الكويتي في تغريدة على حسابه

في تويتر إنه "بعد المسح ال

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