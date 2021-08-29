ماكرون يصل الى أربيل

2021/08/29 | 08:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وصل الى اربيل اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة للاقليم تستغرق يوما واحدا .وكان باستقبال ماكرون في المطار رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني.وكان الرئيس الفرنسي قد شارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في بغداد امس./انتهى

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