بايدن: مؤتمر بغداد يسهم في خفض التوتر بين دول المنطقة.. ويؤكد دعم بلاده للعراق

2021/08/29 | 08:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاحد، بمخرجات القمة التي استضافتها بغداد، لافتا إلى أن هذه الدبلوماسية هي أكثر أهمية من أي وقت مضى والتي تأتي في إطار المساعي لتخفيف التوترات بين الدول المتجاورة وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض في بيان تابعه NRT عربية، (29 آب 2021)، ان "تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشريك العراقي بينما نعمل معا لتحقيق استقرار أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لا نزال ملتزمين بتعزيز علاقتنا الثنائية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وأضاف البيان، انه "عندما اجتمعنا أنا ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المكتب البيضاوي الشهر الماضي، ناقشنا دور العراق المهم في المنطقة والجهود الكبيرة التي تقودها حكومة العراق، بما في ذلك حكومة إقليم كوردستان، لتحسين وتعزيز العلاقات بين العراق وجيرانها".

وختم بيان البيت الأبيض بالقول، انه "يجب أن تكون الدبلوماسية الأداة الأولى لسياستنا الخارجية، ونحن ممتنون لوجود شركاء يشاركوننا هذه الرؤية".

N.A

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