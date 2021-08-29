المحطة الثانية في زيارته للعراق.. ماكرون يزور كردستان والموصل

2021/08/29 | 08:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، إلى إقليم كردستان ومدينة الموصل في شمال العراق، المحطة الثانية في زيارته للعراق بعد بغداد حيث شارك بمؤتمر إقليمي طغت عليه قضايا "مكافحة الإرهاب" وتطورات أفغانستان.

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