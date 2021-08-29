2021/08/29 | 08:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني علق الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاحد، على مخرجات القمة التي استضافتها بغداد، مشيرا إلى أن هذه الدبلوماسية هي أكثر أهمية من أي وقت مضى والتي تأتي في إطار المساعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الأمريكي يعلق على قمة بغداد المركز الخبري الوطني.

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