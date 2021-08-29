ثورة حتى النصر فلسطين: أزمة وتفكك - سمية عوض

2021/08/29 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمية_عوض سمية عوض وبراين بينخاتمة كتاب: فلسطين- مقدمة اشتراكية، تحرير سمية عوض وبراين بين، هايماركت، ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-حاولت هذه المجموعة من الأوراق التعريف بفلسطين والنضال الفلسطيني من منظور ١-;-٢-;- مفكراً/ة ومناضلاً/ة.



نقدم لمحة عامة عن بعض هذه الأسئلة الرئيسية من الحركة بدلاً من انتاج دليل شامل لفلسطين أو للفكر الاشتراكي الفلسطيني.



نطرح ههنا فكرة تعتبر أن الأفكار الاشترا ......





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