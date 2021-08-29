قصة حب ترقص على ايقاعات المستحيل - منى حلمي

2021/08/29 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي قصة قصيرة -------------- قصة حب ترقص على ايقاعات المستحيل ------------------------------------------------ خطواتها بطيئة ، تتعثر فى بقايا خفقات ......





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