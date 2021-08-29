حوار جاكلين سلام مع الحقوقية والروائية العراقية الكندية نيران العبيدي - جاكلين سلام

2021/08/29 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاكلين_سلام ضمن سلسلة حوارات مهجرية- عربية من ( ركن جاكي للابداع) نتابع الحوار الثاني مع المبدعة نيران العبيدي ونتعرف على:وجهات نظر حول أحوال المرأة والقانون العراقي.



موقع أحزاب اليسار والتطرف الديني في المنطقة.



نوافذ على نشاط الجالية العربية في كندا.



وتجربة الكاتبة في الأدب -الرواية والقصة والعلاقة بالمكان والتاريخ داخل العراق وخارجها.نبذة مختصرة عن الكاتبة العراقية المعتربة نيران عبدالرزاق ص ......





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