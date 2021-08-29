واحة خضراء في قلب الدوحة..اكتشف أحد أقدم وجهات الغولف في منطقة الخليج

2021/08/29 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بعيد، يبدو ملعب الغولف هذا وكأنه واحة خضراء مخبأة وسط العاصمة القطرية، الدوحة.وبإطلالاته الخلابة على أفق المدينة، يقدّم نادي الدوحة للغولف، تجربة لا تنسى لمحبي رياضة الغولف.

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