الكهرباء تعلن استحداث مركز للطاقة المتجددة

2021/08/29 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، استحداث مركز للطاقة المتجددة فيما أكدت أن توقيع اتفاقية مع شركة صينية لإنشاء محطات لتوليدها عبر الطاقة الشمسية يعد إنجازاً مهما.

وقال المكلف بشؤون وزارة الكهرباء عادل كريم في حديث صحفي، إن "الوزارة قامت باستحداث مركز الطاقات المتجددة من خلال جمع الكفاءات بهذا المركز يشرف على عملها".

وأضاف، أن "توقيع الاتفاقية مع شركة Power China سوف يبين للرأي العام والمجتمع الدولي بأن العراق جاد باتجاه الاستفادة من الطاقات المتجددة وأن سياسة الحكومة العراقية ستوفر الطاقة للمواطنين بأي شكل من الاشكال وفي أي مكان ضمن الطاقة المتجددة".

وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت اتفاقية مع الشركة الصينية لانشاء "2000 ميغاواط" وفي المرحلة الاولى منها سيتم انشاء "750 ميغاواط" في محافظة السماوة بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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