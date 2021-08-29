تحذيرات من كارثة جديدة بمحيط مطار كابول

2021/08/29 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

حذرت الولايات المتحدة، صباح اليوم الأحد، من "تهديد محدد موثوق به" بالقرب من مطار كابول وحثت مواطنيها على مغادرة المنطقة بعد أيام من هجوم أودى بحياة 13 أمريكيا.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول في تحذير أمني "بسبب تهديد محدد موثوق به، يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين بالقرب من مطار كابول ...



مغادرة منطقة المطار على الفور".وفي وقت سابق، أمس السبت، حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من "هجوم إرهابي جديد" محتمل، يستهدف مطار العاصمة الأفغانية كابول، خلال 24 - 36 ساعة المقبلة. وقال بايدن، في أعقاب اجتماعه مع فريق الأمن القومي في واشنطن، اليوم السبت، إن "الوضع على الأرض لا يزال خطير للغاية، ولا يزال خطر الهجمات الإرهابية على المطار مرتفعا، وأبلغني قادتنا أنه من المحتمل جدا حدوث هجوم في غضون 24 - 36 ساعة المقبلة"، وفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الولايات المتحدة ستلاحق المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قواتنا والمدنيين الأبرياء في كابول، وقد فعلنا ذلك، ولن تكون هذه الضربة الجوية التي استهدفنا بها داعش أمس هي الأخيرة، وسنواصل مطاردة أي شخص متورط بالهجوم".

والخميس الماضي، وقع انفجاران انتحاريان في محيط مطار العاصمة الأفغانية، كابول، نفّذهما تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) الذي أعلن عن تبنيه المسؤولية عن الهجمات، والذي خلّف حصيلة ضحايا 110 شخصا.من جانبه، أعلن البنتاغون أن "التفجيرين الانتحاريين أسفرا عن مقتل 13 عسكرياً أمريكياً و18 جريحاً، مؤكداً مع ذلك، أن عملية الإجلاء من أفغانستان ستستمر".المصدر: سبوتنيك

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